 عبدالوهاب: سيتم غلق ستاد القاهرة من 16 نوفمبر حتى 9 ديسمبر لأعمال الصيانة - بوابة الشروق
الإثنين 13 نوفمبر 2023 1:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

عبدالوهاب: سيتم غلق ستاد القاهرة من 16 نوفمبر حتى 9 ديسمبر لأعمال الصيانة

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 12:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 12:48 ص

أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن الملعب سوف يتم إغلاقه بشكل رسمي بالفترة من 16 نوفمبر الجاري حتى 9 ديسمبر المقبل، لأعمال الصيانة.

وتابع عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "منذ شهرين لدينا ميعاد محدد لإغلاق الملعب في وقت معين لزرع البذرة، وبالتالي لا بد من الزراعة قبل يوم 16 نوفمبر الجاري".

وأضاف وليد عبدالوهاب: "كان من المفترض غلق الملعب يوم 11 ولكن مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم مهمة، وبالتالي كان لا بد من التأجيل". وقال: "هنبدأ زراعة الملعب فجر يوم 17 بسبب درجة الحرارة، ونحتاج من 15 إلي 16 يوم، وهناك محاولات مكثفة للحاق بمباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك