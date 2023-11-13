عبدالوهاب: سيتم غلق ستاد القاهرة من 16 نوفمبر حتى 9 ديسمبر لأعمال الصيانة

أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، أن الملعب سوف يتم إغلاقه بشكل رسمي بالفترة من 16 نوفمبر الجاري حتى 9 ديسمبر المقبل، لأعمال الصيانة.

وتابع عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "منذ شهرين لدينا ميعاد محدد لإغلاق الملعب في وقت معين لزرع البذرة، وبالتالي لا بد من الزراعة قبل يوم 16 نوفمبر الجاري".

وأضاف وليد عبدالوهاب: "كان من المفترض غلق الملعب يوم 11 ولكن مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم مهمة، وبالتالي كان لا بد من التأجيل". وقال: "هنبدأ زراعة الملعب فجر يوم 17 بسبب درجة الحرارة، ونحتاج من 15 إلي 16 يوم، وهناك محاولات مكثفة للحاق بمباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا".