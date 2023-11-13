مباحثات روسية إسرائيلية لضمان الخروج الآمن للمواطنين الروس من غزة

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، مع السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، اليوم الإثنين، مسألة الخروج الآمن للمواطنين الروس من قطاع غزة، وكذلك إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تم التأكيد على أهمية الاتصالات الروسية الإسرائيلية النشطة من أجل ضمان الخروج الآمن، لجميع المواطنين الروس الراغبين، من قطاع غزة، وكذلك تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس بما فيهم من يحملون الجنسية الروسية"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تم عقده بناء على طلب من الجانب الإسرائيلي.

كانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن 98 مواطنا روسيا قد عبروا من قطاع غزة إلى مصر من خلال معبر رفح الحدودي.

وكانت الوزارة قد ذكرت أمس الأحد أن الدفعة الأولي من الروس الذين تم إجلاؤهم من غزة قد توجهوا إلى مطار القاهرة ليستقلوا طائرة إلى روسيا.