السيسي يصل إلى مقر انعقاد فعاليات انطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، لحضور فعاليات انطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATA 2023".

وكان في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وعدد من الوزراء.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية "IATA 2023" برعاية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار حتى بعد غد الأربعاء.

ويستهدف هذا المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

وتعكس استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية "AFCFTA".