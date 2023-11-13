سفير إسرائيل لدى واشنطن يتحدث عن مناقشة خطة طويلة الأمد في غزة

أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، أن «بلاده تدرس خطة طويلة الأمد لقطاع غزة، وتناقش الأمر مع واشنطن».

وزعم هرتسوج، في مقابلة مع برنامج Fox News Sunday، إن الموقف الإسرائيلي يرى أن «الفلسطينيين عليهم أن يحكموا أنفسهم»، لكنه أشار، في تكرار لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السابقة، إلى أن حكومة بلاده لن تدعم دورا للسلطة الفلسطينية بشكلها الحالي في القطاع.

وادعى أن «إسرائيل ليس لديها مصلحة باحتلال أو حكم قطاع غزة»، مضيفا أن «الأمن هو الأولوية القصوى»، وذلك بحسب ما نشره موقع «CNN عربية».

وأضاف: «نحن هناك لإنهاء تهديد حماس العسكري لإسرائيل وقدرتهم على إعادة بناء القدرات والضرب مرة تلو الأخرى، كما يقولون إنهم يريدون أن يفعلوا. هذه نيتنا»، وفقًا لمزاعمه.

وأمس الأحد، أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بأن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو تهجير السكان الفلسطينيين منه، أو تقليص مساحة القطاع.

وقال سوليفان: «من وجهة نظرنا، فإن الطريق والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة ومباشرة.. لا إعادة احتلال لغزة، ولا تهجير قسري للشعب الفلسطيني»، مضيفا: «لا ينبغي تقليص مساحة غزة».

وأشار سوليفان في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» إلى أن الولايات المتحدة تريد إعادة توحيد السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.