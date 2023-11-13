استمرار محاصرة نحو 40 عاملا تحت الأرض إثر انهيار نفق قيد الإنشاء بالهند

لا يزال هناك نحو 40 عاملا محاصرين تحت الأرض؛ إثر انهيار نفق قيد الإنشاء في شمال الهند، صباح يوم أمس الأحد، في أحدث حادث ضمن سلسلة الكوارث التي تسلط الضوء على مخاطر البناء واسعة النطاق في منطقة الهيمالايا الهشة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا"، اليوم الاثنين، أن فرق الإنقاذ التي كانت مزودة بجرافات ثقيلة ومعدات للحفر، تمكنت من الاتصال بالعمال المحاصرين ووجدتهم سالمين.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا"، عن قائد الشرطة المحلية القول، إنه يتم حاليا توفير الأكسجين لمساعدة العمال على التنفس، وذلك من خلال أنبوب تم توصيله لهم.

من ناحية أخرى، قال بوشكار سينج دامي، رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند التي يتم بناء النفق فيها، في رسالة على منصة "إكس"، إنه يراقب باستمرار سير عمليات الإنقاذ.