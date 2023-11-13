الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحيد 80 عسكريا ويلحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية جنوب دونيتسك

أعلن أوليج تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) الروسية، أن القوات الروسية منعت خلال الساعات الـ 24 الماضية خمس محاولات للجيش الأوكراني للالتفاف على محور جنوب دونيتسك ودمرت سبعة أطقم هاون معادية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، عن تشيخوف القول: "على محور جنوب دونيتسك، أوقفت وحدات من قوات مجموعة فوستوك، بدعم مدفعي، خمس محاولات لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شمال نيكولسكي وأوغليدار وستارومايورسكي، وتم تدمير القوى البشرية والمركبات".

وأضاف: "خلال المعركة المضادة للبطاريات، فقد العدو سبعة أطقم هاون".

ووفقًا لتشيخوف، أطلقت القوات الجوية التكتيكية والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية النار على الأماكن التي تركزت فيها القوى البشرية والمعدات في وحدات من اللواء 31 الميكانيكي والهجوم الجوي رقم 79 ولواء الدفاع الإقليمي رقم 128 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يانتارني، ونوفوميخيلوفكا وأوجليدار، وفوديانوي، وشاختيورسكي، ونوفودونتسكي، وستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال رئيس المركز الصحفي إن "خسائر العدو كانت عربتي مشاة قتالية ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز /إم 777/ عيار 155 ملم، وأكثر من 80 مسلحا بين قتيل وجريح".