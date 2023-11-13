صحة غزة تطالب بتدخل أممي لحماية مجمع الشفاء وجرحاه ومرضاه ونازحيه

دعا الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتدخل مباشر من أجل حماية المرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتواصل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الاثنين، إنّ المستشفى لا توجد به أي مقومات للحياة، مؤكدا أن الكوادر الطبية لن تتخلى عن الجرحى والمرضى النازحين في المجمع الطبي (الأكبر في غزة).

وأضاف أنّ العالم عليه تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية مجمع الشفاء وحماية الموجودين فيه من أي سلوك قد يُقدِم عليه جيش الاحتلال.

وأشار إلى أنّ عدد النازحين في مجمع الشفاء يقترب من عشرة آلاف شخص، يعيشون بلا ماء ولا غذاء وبلا حماية على الإطلاق.

وأكّد أن هذه الظروف من الناحية المعيشية والصحية تعتبر قاتلة للغاية، مؤكدا أن كل الأطراف عليها التدخُّل بسرعة فائقة لإنقاذ المجمع ومن بداخله.

وأوضح أن المجمع يوجد به 650 مريضا وجريحا، وهم في حاجة إلى رعاية سريرية، موضحا أن من بين هؤلاء 36 طفلا كانوا الحضانات وجرى نقلهم للعناية المركزة.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

وفيما تنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل برية، إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل تكبيدها خسائر ضخمة سواء على الصعيد البشري أو من حيث المعدات العسكرية التي يتم تدميرها جزئيا وكليا.