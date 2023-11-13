الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية في قطاع غزة

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دعا الاتحاد الأوروبي يوم الأحد إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" وإنشاء ممرات إنسانية في غزة، حسبما جاء في بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي في البيان إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة".

ودعا التكتل إلى دخول المساعدات الإنسانية "بشكل مستمر وسريع وآمن ودون عوائق" للوصول إلى المحتاجين، مشددا على أن القانون الإنساني الدولي ينص على "وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخل المستشفيات".

وأشار البيان إلى أنه يجب أيضا تزويد المستشفيات على الفور بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا ويجب إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان.

وحث البيان إسرائيل أيضا على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".