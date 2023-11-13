المقاومة تدك قوات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن استهدف 4 آليات إسرائيلية، في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف «الياسين 105».

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إن عناصرها تدك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن تدمير ناقلة جنود إسرائيلية غرب مدينة غزة بقذيفة «الياسين 105»، مؤكدة احتراقها بالكامل.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذيفة «الياسين 105»، وقذيفة «تاندوم» غرب مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، استهداف قاعدتي «كيسوفيم» و«مارس» العسكريتين الإسرائيليتين، برشقات صاروخية مركزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين: «استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكرية برشقات صاروخية مركزة».