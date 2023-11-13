تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



- وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:



زادت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

وارتفعت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 10 إلى 14.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 17.5 إلى 20 جنيها.

صعدت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

خسرت أسعار الجزر 4 جنيهات لتتراوح بين 8 إلى 13 جنيها.

وتراجعت أسعار الفاصوليا جنيها واحدا لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

وتراجع سعر الباذنجان 50 قرشا ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وزاد سعر الفلفل الرومي 1.5 جنيها ليترواح بين 5 إلى 7.5 جنيه.

وارتفع سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وارتفعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

تراجع سعر الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

تراجعت سعر البامية 3جنيهات لتتراوح بين 29 إلى 33 جنيها.



- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



هبطت أسعار البرتقال البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 4.5 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات.

وثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 4 إلى 7.5 جنيه.

وتراجع سعر التين البرشومي جنيها ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الرومان لتتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

تراجعت أسعار الكانتالوب جنيهين لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.