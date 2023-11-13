محافظ دمياط تكرم 18 لاعبا ولاعبة حققوا إنجازات رياضية دولية خلال 2023

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، 18 لاعبًا ولاعبة حققوا إنجازات رياضية دولية، خلال عام 2023، وذلك خلال لقائها معهم اليوم الإثنين، بحضور الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة والمدربين.

وأشادت المحافظ، بما حققه أبناء المحافظة من إنجازات على المستوى الدولي، وتأهل لاعبين لأولمبياد باريس 2024، وبارا لمبياد باريس 2024، والذي يأتي استكمالاً لما حققوه من إنجازات على مستوى مصر والعالم.

وأكدت أن الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية للبارعين والمتميزين بالمجالات الرياضية والعلمية وكل المجالات، وتأهيلهم للمنافسة عالميًا، موجهة الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر للشباب.

وكرمت الدكتورة منال عوض، اللاعبة يمنى عياد الحاصلة على فضية وزن 45 كيلو، ببطولة إفريقيا بالسنغال و برونزية وزن 45 كيلو ببطولة البحر المتوسط بالجزائر، وتم تأهيلها لبطولة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

كما كرمت اللاعب إبراهيم حمتو الحاصل على الميدالية البرونزية ببطولة الأردن الدولية، وتم تأهيله لبطولة بارالمبياد 2024 بباريس، كما كرمت أيضًا اللاعبة روان عياد، الحاصلة على فضية وزن 45 كيلو ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بتركيا، واللاعب أحمد عياد الحاصل على فضية وزن 91 كيلو ببطولة العالم للمواى تاى ببانكوك بتايلاند.

فيما تم تكريم اللاعبة سما الزير الحاصلة على ذهبية وزن 57 وكأس أفضل لاعبة بالمرحلة السنية، واللاعبة ملك البادى الحاصلة على فضية وزن 54 و اللاعب فارس قورة الحاصل على فضية الوزن المفتوح ببطولة العالم للمواي تاي بأنطاليا بتركيا، واللاعبة اريام مجدي مرعي الحاصلة على برونزية وزن 51 كيلو ببطولة العالم للمواي تاي بأنطاليا بتركيا، وذهبية 51 كيلو تحت سن 14 سنة، بالبطولة العربية للمواي تاي بطرابلس في ليبيا، وبذات البطولة حصل اللاعب عبد الرحمن ماضي على برونزية 48 كيلو تحت 14 سنة، واللاعب عمر بسيوني على برونزية 40 كيلو تحت 13 سنة.

وفي رفع الأثقال، كرمت الدكتورة منال عوض، اللاعب رجب سعد الحاصل على 3 ميداليات ذهبية، وزن 102 بالبطولة العربية للكبار، واللاعب مازن شريف لحصوله على 3 ميداليات ذهبية وزن 81 ببطولة أفريقيا للناشئين، واللاعب احمد قشقوش الحاصل على ميداليتين فضيتين وزن 109 بالبطولة العربية للناشئين، واللاعب إياد الطنطاوي الحاصل على 3 ميداليات ذهبية وزن 61 بنفس البطولة.

كما كرمت اللاعب نضال الطنطاوي الذي حصل على 9 ميداليات ذهبية وزن 49 و اللاعبة ميرنا الطنطاوي الحاصلة على 9 ميداليات فضية وزن 55 ببطولة أفريقيا للناشئين والبطولة العربية للناشئين والكبار.

وكرمت الدكتورة منال عوض، في بطولة رفع الأثقال البارليمبي، اللاعب فؤاد محمد، الحاصل على وزن 45 ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، واللاعبة إيناس الجبالي الحاصلة على فضية وزن 41 ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي، وبرونزية وزن 41 ببطولة أفريقيا الباراليمبي، وتؤهلها لبارليمبياد باريس 2024.

كما أعربت المحافظ، عن أصدق امنياتها إلى المكرمين بتحقيق المزيد والمزيد من النجاحات