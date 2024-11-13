هآرتس: الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في غزة حتى نهاية 2025 على الأقل

يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاحتلال 4 مناطق كبيرة في أجزاء مختلفة من غزة، والبقاء في القطاع حتى نهاية عام 2025 على الأقل، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة، عن قائد كبير خدم في غزة قوله إن "الشيء الوحيد المطلوب من القوات في شمال غزة هو نقل السكان إلى الجنوب".

ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات العسكرية تكشف بدء الجيش الإسرائيلي في "إنشاء طرق والتحضير لبناء المزيد من المرافق العسكرية الدائمة"، مشيرة إلى شروع الجيش الإسرائيلي، قبل أسابيع، في تدمير المباني والبنية التحتية القائمة بطريقة لا تسمح لأحد بالعيش فيها، بحسب موقع الشرق الإخباري.