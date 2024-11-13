ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 21.3% لتبلغ 4.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024 مقابل 4.03 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للنشرة، يرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.2%، حيث بلغت 3.45 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024، مقابل 3.72 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها البترول الخام بنسبة 52.7%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 0.1%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 10.4%، وفواكه طازجة بنسبة 0.4%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 143.4%، وملابس جاهزة بنسبة 6.4%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 13.2%، وبقول جافة بنسبه 47.7%.

كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 7.6% حيث بلغت 8.34 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024، مقابل 7.75 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 81.2%، والغاز الطبيعي بنسبة 234.7%، والقمح بنسبة 26.5%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 25.8 %.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الذرة بنسبة 17.8%، وسيارات ركوب بنسبة 28.3%، وزيوت مكررة بنسبة 18%، وخشب ومصنوعاته بنسبة 10.1%.