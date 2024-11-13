بايدن خلال لقائه ترامب: نتطلع إلى انتقال سلمى للسلطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن خلال استقباله الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى تطلعه إلى انتقال سلمي للسلطة، وذلك وفقا لنبأ عاجل نشرته "سكاي نيوز عربية".



فيما أكد ترامب أن العملية الانتقالية ستكون "أسلس ما يمكن".



ووصل ترامب إلى واشنطن للقاء بايدن فى البيت الأبيض لكن قبل اجتماعهما فى المكتب البيضاوى، توقف الرئيس الـ 47 للقاء زعماء الحزب الجمهورى فى واشنطن لأول مرة منذ فوزه فى الانتخابات الرئاسية.



وقال ترامب لزعماء حزبه: "من الجيد أن تكون فائزا"، وتحدث عن نتيجة الانتخابات التي فاز بها بـ 312 صوتا انتخابيا من أعضاء المجمع الانتخابي مقابل 226 حصلت عليهم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، مردفا: "لقد فزنا بكل الطرق في جميع الولايات السبع المتأرجحة بفارق كبير"، مشيرا إلى معاقل الديمقراطيين مثل نيوجيرسي وكاليفورنيا.



ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بترامب ووصف الرئيس المنتخب بأنه "ملك العودة" للجمهوريين في اجتماع مغلق عقد قبل وصول ترامب وقال جونسون للمشرعين الجمهوريين: "نحن في موجة ترامب. كانت مكاسبه هائلة".‫