الشرطة الأمريكية: اتهام 12 طالبا جامعيا بجرائم الكراهية لاعتدائهم على رجل

اعتقلت الشرطة اثني عشر طالبا في جامعة على الساحل الشرقي لولاية ماريلاند بعد أن استدرجوا رجلا إلى شقة خارج الحرم الجامعي وضربوه لأنه ينتمى للمثليين .

وقالت شرطة سالزبوري في بيان صحفي، إنه بالإضافة إلى الاعتداء يواجه الشباب الـ12 اتهامات بجرائم الكراهية بزعم استهدافهم ضحية الاعتداء لأنه مثلي الجنس.

وبحسب وثائق الاتهام، قام أحد المتهمين بإنشاء حساب مزيف على أحد تطبيقات المواعدة ووعد الرجل بممارسة الجنس مع شاب يبلغ من العمر 16 عاما



ونفى ستيف راكو، المحامي الذي يمثل أحد المتهمين، بشدة الدافع المزعوم.

وقال إن الرجل لم يبلغ عن الحادث قط لأنه كان يحاول ممارسة الجنس مع صبي في سن المراهقة.