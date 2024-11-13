أردوغان: حازمون في قطع العلاقات مع إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع إسرائيل»، مشيرًا إلى أنها «تقف مع فلسطين حتى النهاية».

وأضاف في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الأربعاء: «تحالف الجمهور (التركي الحاكم) حازم في قطع العلاقات مع إسرائيل، وسنواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أن «تركيا أبدت أقوى رد في العالم على ظلم إسرائيل، واتخذت خطوات ملموسة، بما في ذلك وقف التعاملات التجارية معها».

وأعرب عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في ولايته الجديدة، خطوات مختلفة بشأن المنطقة.

ونوه أن «إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها»، قائلًا إن «الوضع في فلسطين ولبنان يزداد سوءا يوميا».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين.

وتعد تلك الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.