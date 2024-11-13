وزير الخارجية: زيارتي للبنان تهدف لنقل رسالة دعم وتضامن كامل

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قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن الزيارة تهدف لنقل رسالة دعم وتضامن كامل مع لبنان وشعبه وحكومته.

وذكر أنه وصل بيروت على متن رحلة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية وإيوائية للبنانيين كهدية من الشعب المصري لنظيره اللبناني بتكليف من الرئيس السيسي.

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجسر الجوي المصري المتواصل بين القاهرة وبيروت للتخفيف من الأعباء على الشعب اللبناني والنازحين جراء العدوان.

وأوضح أنه عقد العديد من اللقاءات مع الشخصيات والقيادات اللبنانية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وزعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط.

ونوه بأنه التقى أيضًا قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، باعتبار أن الجيش اللبناني أحد أهم مؤسسات الدولة اللبنانية التي تحافظ على تماسك الدول، مشيرًا إلى تواصله مع البطريرك الراعي ومفتي الديار اللبنانية.

وشدد على أن جميع اللقاءات كانت مهمة، وعكست العلاقات الأخوية بين البلدين.

