عون يدعو إلى رفع العلم اللبناني خلال احتفالات عيد الاستقلال

دعا الرئيس اللبناني جوزف عون، اللبنانيين إلى رفع العلم اللبناني في منازلهم ومؤسساتهم وشركاتهم ومدارسهم، خصوصا في الفترة الممتدّة من 20 وحتى 22 من الشهر الجاري خلال احتفالات عيد الاستقلال.

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله، خلال استقباله اليوم مدير المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بو عبود الذي سلم رئيس الجمهورية مبادرة تحت عنوان "مشروع صون العلم اللبناني"، وهي مبادرة وطنية تطوعية وتربوية، إن "العلم ليس مجرد راية ترفرف فوق المؤسسات والساحات، بل هو رمز لوحدة الوطن وسيادته وكرامته وهويته الوطنية، وهو الجامع الذي يعلو فوق الانتماءات والاختلافات، ويختصر تاريخ لبنان وتضحيات أبنائه وآمالهم، فضلاً عن أن احترام العلم هو احترام للوطن، وصونه واجب وطني يعكس مدى انتمائنا إليه ووفائنا له".

وأضاف أن "العلم أمانة في أعناقنا، والحفاظ عليه وصونه مسؤولية لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها، بل تطال كل مواطن. فمن يرفع العلم عليه أن يكون على قدر ما يرمز إليه من قيم التضحية والحرية والكرامة والوحدة، وأن يحافظ على مكانته وهيبته، قولا وفعلا، لأن الأوطان لا تصان بالشعارات وحدها، بل باحترام رموزها والعمل من أجلها".

ويحتفل لبنان في 21 نوفمبر من كلّ عام بعيد العلم. كما يحتفل بعيد الاستقلال في 22 من نفس الشهر من كلّ عام.