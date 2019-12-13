شيد أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مسجدا باسمه، وتقام أول صلاة جمعة به اليوم، وقد قرروا عدم الكشف عن مكانه، ومنع الصحافة والإعلام من دخوله، معلقين: «ده جامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط، وليس للتصوير».

ونشرت الفنانة ناهد السباعي أحد أصدقاء هيثم المقربين، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، صورا للمسجد معلقة: «الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكي، في الجمعة السادسة نرجوا الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا».

وتابعت «السباعي»: «صحاب هيثم أحلى صحاب في الدنيا، أي حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم»، وشددت ناهد على منع التصوير بالمسجد قائلة: «ممنوع وجود أي صحافة تجنبا للمشاكل.. ده جامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط، وليس للتصوير والإعلام».

كان الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم 7 نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى شقة هيثم، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاته، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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