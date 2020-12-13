الأرصاد: اضطراب حالة الطقس بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إن هناك حالة من الاضطرابات فى حالة الطقس ستسود على معظم أنحاء الجمهورية، بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، موضحة أن التقلبات عبارة عن سقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية وتغير فى درجات الحرارة.

وأضافت شاكر لـ«الشروق»، أن فرص سقوط الأمطار ستمتد بداية من غد الإثنين لتصل إلى محافظات الوجه البحرى، مع انخفاض فى درجات الحرارة، ناصحة بمتابعة النشرات الجوية على مدار أيام الأسبوع، مع ارتداء الملابس الشتوية، وقيادة السيارات بحذر على الطرق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية اليوم الأحد، موضحة أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء على أن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية، وبعض مناطق شمال الصعيد أحيانا.

وأعلنت أن طقس اليوم، مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على شمال وجنوب الصعيد، على أن يكون باردا على معظم الأنحاء ليلا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مؤكدة أن هناك شبورة مائية فى الساعات الأولى من الصباح على القاهرة وشمال الصعيد.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمى، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، بالقاهرة والوجه البحرى 26 درجة للعظمى والصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 22 للعظمى 14 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27 للعظمى 15 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 10 درجات، جنوب الصعيد 32 للعظمى 11 للصغرى.