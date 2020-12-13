تداول 26 سفينة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط اليوم

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة متنوعة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13446 طنا، تشمل: 446 طن كحول، و800 طن فول صويا، و4100 طن كسب صويا، و8100 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41421 طنا، تشمل: 17769 طن قمح، و2732 طن ابلاكاش، و2223 طن حديد، و17166 طن خردة، و1531 طن عدس.



بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 421 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (طماطم وبطاطس وفاصوليا و ليمون و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل و فول سوداني كراوية وشطة وريحان وروز ماري ولب سوبر) و فواكة (برتقال ويوسفي ورمان وبلح وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وباكستان وسلوفينيا وإسبانيا وانجلترا، وسنغافورة وأمريكا وألمانيا وكرواتيا واليونان وإندونيسيا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1440 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168015 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13811 طنا.



وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2596 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4336 شاحنة.