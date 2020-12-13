رئيس البرلمان الألماني يتوقع تغييرا في أولويات تلقي لقاح كورونا في بلاده

صرح رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، بأنه لا يزال يتوقع تغييرات في أولويات تلقيح المواطنين في ألمانيا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وقال فولفجانج شويبله، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "سيتم تنقيح توصية الخبراء بالتأكيد، أنا شخصيا أود وضع الأشخاص الذين يتعين عليهم العمل مع مصابين أو يتعاملون مع كبار سن ومرضى في موضع الأولوية، إذ يرتفع لديهم خطر الإصابة بشدة، وإذا تغيب عدد كبير للغاية من الأطباء وأفراد العناية، سنواجه حينئذ مشكلة كبيرة".



يذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيمات أرسلت، يوم الاثنين الماضية، مسودة للدول والشركات الطبية المتخصصة، يتم التوصية فيها بتوفير التطعيمات في البداية للأشخاص الذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بمسارات مرضية خطيرة أو مميتة- وكذلك الفئات المخالطة للمعرضين لخطر الإصابة بسبب عملهم.



يذكر أنه ليس هناك لقاح مصرح به في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.