ميركل عن بريكست: نحاول القيام بكل شيء من أجل التوصل لنتيجة

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من المقرر محاولة القيام بكل شيء في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بشأن اتفاقية التجارة بين الطرفين بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، وذلك من أجل التوصل لنتيجة.

وقالت ميركل اليوم الأحد بالعاصمة برلين بعد مشاورات بين الحكومة والولايات بشأن الإجراءات اللاحقة لحكومة بلادها لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وللحد من زيادة أعداد الإصابة به، إن أي إمكانية للتوصل للنتيجة في موضوع اتفاقية التجارة بين لندن وبروكسل سيكون مرحبا بها للغاية.

وبالنظر إلى خروج بريطانيا من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، قالت ميركل إن الأمر يتعلق بتوفير شروط منافسة عادلة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنه من المتوقع إجراء المباحثات التي ربما تكون حاسمة بين رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بشأن اتفاقية تجارية خلال اليوم.

يشار إلى أن بريطانيا غادرت بالفعل الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري. ولكن حتى نهاية العام تسري فترة انتقالية يظل خلالها كل شيء تقريبا على ما هو عليه. وإذا لم يتم التوصل لاتفاقية تجارية حتى نهاية هذه الفترة، سيتم حينئذ مواجهة خطر فرض رسوم جمركية عالية وعواقب تجارية أخرى.