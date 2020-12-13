قال السيناريست مدحت العدل، إنه من المقرر أن يشارك بانتخابات رئاسة نادي الزمالك، موضحًا أن نزوله الانتخابات يتطلب شرطًا وهو معرفة كل كبيرة وصغيرة عن النادي.

وأضاف العدل، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن طموحات المواطنين في عائلة العدل كبيرة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون على قدر طموحات الناس.

وتابع: «يجب أن أعلم من في القائمة ومن يفيدني وكيفية إدارة النادي بشكل مؤسسي، هناك اقتصاد وإعلام وإعلان ولجنة كرة، ويجب ترتيب الأولويات، ولو أنا نازل معركة معيش سلاح فيها فالأشرف منزلش»، وفقًا لتعبيره.

ووصف السيناريست الانتخابات بـ«اللعبة»، مضيفًا: «هناك الجمعية العمومية ولها اتجاهات وآراء وكتل، لم ألتحق بالانتخابات في حياتي، وتوليت منصب رئيس جمعية المؤلفين بالتزكية».

وذكر أنه عضو بنادي الزمالك منذ عام 1960 ويبلغ من العمر خمسة أعوام، فضلًا عن امتلاكه عضوية بنادي الأهلي وهليوبوليس، معلقًا: «مبروحش ولا نادي غير الأهلي عشان ألعب تنس».

وأشار إلى أنه سيختار فريقًا لمعرفة الميزانيات في النادي، برفقة شقيقه مدحت العدل، قائلًا إن توليه منصب رئيس مجلس الزمالك سيؤدي إلى إيقافه حياته المهنية لمدة أربع سنوات.

https://www.youtube.com/watch?v=nQ5EVmTuSxs&feature=share