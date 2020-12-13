بنزيما: فخور بنفسي بعد تحقيق الإنجاز التاريخي مع ريال مدريد

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قال الفرنسي كريم بنزيما، إنه فخور بأداء فريقه عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بهدفين نظيفين، وفخور بنفسه أيضا لأنه بات عقب اللقاء اللاعب الأجنبي الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ ريال مدريد بواقع 528 مواجهة.

وقال بنزيما عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية "ليلة رائعة.. فخور بفريقي وبنفسي لتحقيق هذا الإنجاز".

وأرفق بنزيما كلمته بصورة له تجمعه برئيس النادي فلورنتينو بيريز والبرازيلي روبرتو كارلوس الذي انتزع منه اللقب ويظهر اللاعب الفرنسي وهو يحمل قميصا تذكاريا برقم 528 في الخلف، فيما كان روبرتو كارلوس يحمل هو الآخر قميصا عليه رقم مبارياته مع الملكي وهو 527.

وكان بيريز قد هنأ الفريق في غرفة خلع الملابس عقب المباراة وسلم بنزيما القميص التذكاري.

يذكر أنه منذ انضمامه لريال مدريد عام 2009 فاز بنزيما (32 عاما) بدوري أبطال أوروبا 4 مرات ومونديال الأندية 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات والدوري المحلي 3 مرات وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

وأحرز المهاجم الفرنسي من أصول جزائرية، خلال مشواره مع الريال 257 هدفا ويعد خامس هداف في تاريخ الفريق الملكي.