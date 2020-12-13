قال الدكتور محمود شاهين، مدير التنبؤات الجوية بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بقيمة تتراوح من ثلاث إلى أربع درجات، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض غدًا بمعدل يقل أربع درجات عن اليوم، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وبالتالي انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، خلال الأيام المقبلة، بداية من السلوم ومطروح ومرورًا بالإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد وشمال سيناء، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل، لتصل إلى حوالي 19 درجة مئوية، مع استمرار انخفاضها بصورة ملحوظة حتى الأربعاء.