مواصلة التشاور بين مصر وفلسطين إزاء مختلف القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية

استقبل الوزير حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم 13 ديسمبر الجاري، السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في فلسطين، حيث استعرض «الشيخ» آخر التطورات السياسية والمستجدات على الساحة الفلسطينية والمنطقة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية ما بين فلسطين ومصر، وثمن الدور والموقف التاريخي والقومي المصري الثابت حكومةً وشعباً من القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، صرح السفير طايل في أعقاب اللقاء أن الفترة الحالية تشهد تكثيفاً للتنسيق على كافة المستويات بين الشقيقتين مصر وفلسطين، وفي مجمل الملفات المختلفة، بما في ذلك سبل إحياء عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية وحل الدولتين وفقاً لحدود عام 1967، بالإضافة إلى ملفات الاستيطان ووضع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وملف المصالحة الوطنية، وكذلك الجهود الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة وبدء المرحلة الثانية من المبادرة المصرية بعد أن تم الانتهاء من مرحلة إزالة الأنقاض.