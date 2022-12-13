الحكومة العراقية تخول وزارة النفط التعاقد مع شركة لتوسيع مصفاة الديوانية للتكرير

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قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تخويل وزارة النفط صلاحية التعاقد مع شركة لتنفيذ توسيع وتطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة الديوانية لتكرير النفط الخام بطاقة 70 ألف برميل يوميا وفقاً للمتطلبات البيئية.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء عقد جلسة اعتيادية وناقش زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع مصفاة الديوانية لتكرير النفط الخام؛ بناءً على توجيه من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال زيارته لمحافظة الديوانية/280كلم جنوبي بغداد.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء قرر تخويل وزارة النفط صلاحية التعاقد مع الشركة المنفذة لمصفاة الديوانية وتطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 70 ألف برميل، وفقاً للمتطلبات البيئية، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014".

كما قررت الحكومة تولى وزارتي المالية والتخطيط، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج مشروع توسعة مصفاة الديوانية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023.

وبحسب مصادر نفطية عراقية،فإن الكلفة الإجمالية لتوسعة مصفاة الديوانية لتكرير النفط الخام تبلغ 675 مليون دولار من خلال إضافة وحدات جديدة للهدرجة وتحسين البنزين وصولا إلى تقليل استيرادات العراق من الوقود.

ويخطط العراق لرفع طاقة التكرير في شركة مصافي الوسط التي تضم مصافي الدورة وكربلاء والنجف والسماوة والديوانية إلى 500 ألف برميل يوميا في العام 2026.