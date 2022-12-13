محافظ مطروح يشارك فى فعاليات الحوار الوطنى لحزب حماة وطن

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم في فعاليات الحوار الوطني من أجل كل المصريين الذي نظمته أمانة حزب حماة الوطن بمطروح حول آفاق إصلاح وتطوير المحليات في مصر.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين عام الحزب بمطروح، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، ومشاركة كبيرة من الشباب والمواطنين، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

تناول حوار المناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المطروحي، وطرح عدد من الرؤى والمقترحات للدفع بجهود تنمية المحافظة، بالإضافة إلي عرض فيديو عن جهود محافظة مطروح في تنمية القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أهمية الحوار الوطني مع الوقوف على مسافة متساوية من جميع الأحزاب، ودعم كافة الرؤى والأطروحات للدفع بمزيد من التنمية وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.