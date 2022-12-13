السجن 6 سنوات لمتهمين بحيازة 10 لفافات لمخدر الهيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر، اليوم الثلاثاء، كل من (ر.م.س)، حداد، و(م.خ.خ)، بائع ملابس، بالسجن المشدد 6 أعوام "غيابيًا"، وتغريمهما ماليًا 200 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 20610 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخصين، وبحوزة أحدهما كمية من مخدر الهيروين، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين عقدا العزم على ترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائهما في نطاق دائرة القسم.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما وأثناء تواجدهما بأحد الإمكان في نطاق دائرة القسم، فتم ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكى يحوي 10 لفافات هيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتفتيش المتهم الثاني لم يتم العثور على مضبوطات بحوزته، وبمواجهتهما أقر الأول بحيازته للمواد المخدرة، وأن المتهم الثاني على علم بحيازة الأول بالحشيش.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما اعترفا بالواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزة الأول كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد العظيم عبد الهادى البيه، وأيمن أحمد رمضان، ومحمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة، خميس قمر.