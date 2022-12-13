الجامعة العربية تبحث مع الأمم المتحدة دعم مكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية

أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال ينفي ارتكاب مخالفات بعد استجوابه في قضية فساد تتعلق بقطر