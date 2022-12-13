تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، والتي جاء في مقدمتها:
3.4 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر
بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 حوالي 3.490 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 0.5%، أي بزيادة 17 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.473 مليار دولار.
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وزيرة التضامن تسلم 30 مركب صيد لأهالي قرية الفارسية بالأقصر
سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، 30 مركب صيد لـ30 أسرة من أهالي قرية الفارسية، والتي تم الإعلان عن انتهاء أعمال تطويرها وإعادة إعمارها ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" وإحدى مؤسسات الاستثمار المالي والرقمي.
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30 % ارتفاعا في قيمة محطات وشبكات المياه المنفذة بـ2020-2021
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2020-2021.
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غرفة القاهرة تطلق خدمة إصدار الختم والتوقيع الإلكتروني
أعلنت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رسميًا بدء تقديم خدمة التوقيع والختم الإلكتروني بمقر الغرفة الرئيسي بمنطقة باب اللوق، وفرعها بمركز التميز بجراج الأوبرا بالعتبة.
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تطوير شبكة البنية المعلوماتية المتكاملة أهم مستهدفات قطاع الخدمات الثقافية بخطة 22-2023
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المشاريع المستهدفة في قطاع الخدمات الثقافية بخطة عام 22/2023 تتمثل في استكمال مشروع تطوير شبكة البنية المعلوماتية المتكاملة واستكمال ميكنة الخدمات الرقمية ورقمنة المحتوي الثقافي، وتجديد تجهيزات قطاع الإنتاج الثقافي.
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شعبة المستلزمات الطبية: الإفراج عن 55 شحنة للقطاع بعد تدخل البنك المركزي
أشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بجهود البنك المركزي المصري في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجار حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية.
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شعبة المواد الغذائية تطالب بتنفيذ قرار وزير التموين بكتابة سعر السلع عليها
طالب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.
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توقيع اتفاقية بين المصرية للاتصالات وجريد تيليكوم لإنشاء كابل بحري يربط بين مصر واليونان
تتويجا لمذكرة التفاهم التى شهدها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لليونان فى فبراير الماضى، شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة جريد تليكوم Grid Telecom إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) فى اليونان، لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.
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الشيوخ يقر حذف «فرض رسم إضافي على الخدمة» بقانون إنشاء صندوق مصر الرقمية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على إلغاء الرسم الوارد بالمادة "10" من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تقضي بفرض رسم إضافي على المواطنين لا يجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.
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اللجنة المشتركة بالنواب توافق على آليات التسعير مقابل التصالح في مخالفات البناء
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة.
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البنك الدولي: تحول مصر لوسائل النقل الكهربائية سيسهم في تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية
أوضح تقرير صادر عن "البنك الدولي" أن الفوائد البيئية المرتبطة بالحد من تلوث الهواء المحلي أكثر أهمية، من تلك المرتبطة بالتخفيف من تغير المناخ العالمي في بعض الاقتصادات الناشئة، حيث تتباين الأهمية النسبية للفوائد البيئية المحلية والعالمية للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية بشكل كبير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، فإن تحول مصر إلى وسائل النقل الكهربائية سيسهم في المقام الأول في تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية بها.
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