الدفاع الإيطالية: نوقف مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا بمجرد بدء محادثات السلام مع روسيا

صرح وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، اليوم الثلاثاء، بأن «بلاده ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بمجرد أن تبدأ موسكو وكييف في مفاوضات السلام، على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تعود العلاقات بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا إلى حالتها السابقة».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال كروسيتو: «بينما أتحدث الآن عن المرسوم الخاص بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية، فإني أدرك أنه سيتعين على المساعدة العسكرية أن تنتهي عاجلا أم آجلا، وستتوقف بمجرد وجود طاولة مفاوضات سلام».

ويرى وزير الدفاع الإيطالي أن «العلاقات مع موسكو لن تعود بسرعة إلى حالتها السابقة، حتى بعد بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا».

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، وافق مجلس الوزراء الإيطالي، على اعتماد مرسوم بتمديد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى 31 ديسمبر 2023.

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الإيطالي على المرسوم في المستقبل القريب، ومن المرجح أن تتبنى السلطات الإيطالية المرسوم السادس المشترك بين الوزارات، بشأن إمدادات المساعدة العسكرية إلى كييف في أوائل شهر يناير المقبل، وفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.