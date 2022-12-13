إيلون ماسك يفقد لقب أغنى شخص في العالم

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فقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر، لقب أغنى شخص في العالم، ليخلفه برنار أرنو في صدارة قائمة مليارديرات العالم.

وأصبح ماسك أغنى رجل في العالم بثروة بلغت 340 مليار دولار، ولكنه فقد منذ يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 100 مليار دولار من ثروته التي تراجعت إلى 168.5 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ثروة ماسك أصبحت أقل من ثروة الملياردير أرنو البالغة 172.3 مليار دولار بفضل امتلاكه 48% من أسهم مجموعة الأزياء والموضة الفرنسية العملاقة إل.في.إم.إتش.

وأضافت بلومبرج أن تراجع ترتيب ماسك في قائمة الأثرياء يأتي للمرة الأولى منذ احتلاله المركز الثاني في سبتمبر 2021.

وفي أبريل الماضي فاجأ ماسك الأسواق بتقديم عرض استحواذ على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 44 مليار دولار وشطب الشركة من البورصة، في إشارة فجة إلى كيفية استغلال الأثرياء لثرواتهم الضخمة بشكل غير معتاد.