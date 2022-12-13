المتحدث العسكري: مصر تتولى قيادة قوة المهام المشتركة «153»

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تولت القوات البحرية، قيادة قوة المهام المشتركة (153)، والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق (البحر الأحمر - باب المندب - خليج عدن).

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة واستكمالاً للمشاركة المصرية الفاعلة في القوة البحرية المشتركة (CMF).

وتتولى مصر قيادة القوة انطلاقاً من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسئولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة.

وفي هذا الإطار تؤكد القوات المسلحة على أن قوة المهام المشتركة (153) إحدى أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى ومجابهة التهديدات بكل أنماطها.