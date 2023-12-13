جيش الاحتلال: إصابة 19 جنديا في غزة خلال آخر 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 19 ضابطا وجنديا بالمعارك في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 619 منذ انطلاق العمليات البرية في 27 أكتوبر الماضي.

وأفاد جيش الاحتلال، في بيان على موقعه الإلكتروني، بارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة، إلى 619، بعد أن كان عددهم أمس 600، وفق وكالة الأناضول.

وقال البيان، إن من بين إجمالي المصابين 139 جروحهم خطيرة.

واستنادا إلى الموقع، يرتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 1704، بينهم 267 بجروح خطيرة و481 متوسطة و956 طفيفة.

وذكر الجيش أن 444 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

ولفت جيش الاحتلال، إلى أن من بينهم 115 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الحرب البرية في غزة يوم 27 أكتوبر الماضي.

ومنذ فجر الاربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من عناصره بين ضابط وجندي خلال معارك الليلة الماضية مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال يحصي من يتم السماح بنشر أسمائهم فيما يتعلق بالقتلى من الجنود والضباط.