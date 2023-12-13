إعلامي سعودي يتحدى: عمرنا ما سمعنا إلا كلمة مبروك أمام الأهلي

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علق الإعلامي السعودي وليد الفراج رافعًا راية التحدي أمام جماهير الأهلي قبل المباراة النارية المرتقبة أمام اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن يلعب اتحاد جدة مع الأهلي في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق اتحاد جدة السعودي أمس الثلاثاء في افتتاح مونديال الأندية الفوز على حساب أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، سجلها رومارينيو، ونجولو كانتي، وكريم بنزيما.

وكتب وليد فراج من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) :"فوز متوقع للاتحاد أمام أوكلاند، ممكن تعتبرها استعدادية قبل مواجهة الجمعة المقبلة أمام الأهلي المصري وهي قمة منتظرة».

أضاف:"جمهور الاتحاد عمره ما سمع كلمة هاردلك قدام الأهلي المصري .. نادي الاتحاد عامل بصمة .. الأندية السعودية العنوان الرئيسي لكرة القدم العربية بلا نقاش".

أكمل:" للعميد تاريخ طويل أمام القمصان الحمراء لم يسمع فيها إلا كلمه مبروك".

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة لملاقاة بطل قارة أمريكا الجنوبية فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 في تمام الثامنة مساءً.

وتقام مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، في تمام الثامنة مساءً، يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.