بايرن ميونيخ يُعلن غياب ثنائي الفريق بسبب الإصابة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، غياب ثنائي فريقه عن مبارياته المقبلة، بسبب الإصابة التي لحقت بهما خلال مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن ميونخ الفوز على مان يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والآخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وكتب نادي بايرن ميونخ عبر موقعه الإلكتروني: «سيفتقد بايرن ميونخ جهود كينجسلي كومان ونصير مزراوي في مبارياته المقبلة».

وأضاف: «أصيب الجناح كومان بتمزق عضلي في فخذه الأيمن خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء، بينما أصيب الظهير المزراوي بتمزق عضلي في فخذه الأيسر».

وأتم: «وهذا ما أكدته الفحوصات التي أجراها القسم الطبي عقب عودته إلى ميونيخ يوم الأربعاء، في آخر مباراتين لهذا العام».

ويستضيف بايرن ميونخ نظيره شتوتجارت يوم الأحد 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الألماني.