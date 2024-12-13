أموريم: لم أتحدث أبدا مع السيتي واليونايتد كان خياري الوحيد

قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يتحدث مع مانشستر سيتي لكي يصبح خليفة جوسيب جوارديولا، حيث يستعد المدير الفني لقيادة مانشستر يونايتد في أول مباراة ديربي له منذ توليه تدريب الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أموريم /39 عاما/ أثبت أنه أحد أفضل المدربين القادمين في أوروبا بعد العمل الرائع الذي قام به مع فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وتحرك مانشستر يونايتد سريعا لتعيين أموريم بعد إقالة إريك تن هاج أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما ارتبط اسمه بتدريب مانشستر سيتي وسط عدم يقين بمستقبل جوارديولا مع الفريق.

حقيقة أن هوجو فيانا، مدير كرة القدم في سبورتينج، سيتولى نفس المنصب في مانشستر سيتي الصيف المقبل، أضاف بعدا إضافيا، لكن أموريم أصر على أن تدريب مانشستر يونايتد كان طموحه الوحيد.

وعند سؤاله عما إذا كان أجرى محادثات بشأن إمكانية الانضمام لمانشستر سيتي في أي وقت، قال أموريم :"لا أبدا.وكان هذا هو خياري الوحيد".

وأضاف :"عندما بدأت المفاوضات مع مانشستر يونايتد، لم يكن لدي أي شك لأنه بالفعل كان لدي شيء يجول بخاطري بأن هذا قد يكون احتمالا".

وأردف :"مع مانشستر سيتي أو هوجو فيانا؟ لا يوجد أي شيء حول هذا الموضوع".

وأنهى جوارديولا التكهنات الخاصة بمستقبله بعد وقت قصير من تولي أموريم تدريب مانشستر يونايتد، حيث وقع مدرب مانشستر سيتي على تمديد تعاقده حتى 2027.

ووقع جوارديولا /53 عاما/ على تمديد عقده وسط أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ توليه المسؤولية في 2016، والتي كان آخرها هي الخسارة بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس.

وفاز مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة واحدة في آخر عشر مباريات بكافة البطولات، وكان من بينها الخسارة في سبع مباريات.

أحد هذه الهزائم كان بطلها أموريم، عندما قاد سبورتينج للفوز 4 / 1 على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل انضمامه لتدريب مانشستر يونايتد.

ولكن على الرغم من كل التحديات التي يواجهها مانشستر سيتي، فإن المدرب البرتغالي لا يصدق الحديث القائل بأن هذه قد تكون فرصة جيدة لملاقاة مانشستر سيتي

وقال أموريم :" لا أفكر أبدا في مثل هذه الأشياء. سنواجه منافسا رائعا وأنا أركز أكثر على مشاكلنا، لذلك لدينا الكثير من المشاكل هنا".

وأضاف :" أفكر أكثر فيما ينبغي أن نفعله يوم الأحد، أن نفوز بالمباراة، لذلك أنا أركز حقا على فريقي".