عبر سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، عن الارتياح بعد الفوز في المباراة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب على أوغندا.
وقال الطرابلسي عبر بي إن سبورتس: "الأزمة دائما تكون في أول مباراة وأن نحقق أول فوز، خاصة أننا شاهدنا كل المنتخبات تعاني في المباريات الافتتاحية لأن معظم منتخبات إفريقيا تطورت بشكل كبير".
وأضاف: "دخلنا المباراة بتركيز شديد والأمور كان ستتعقد إذا لم نسجل مبكرا، واللاعبون أدوا بشكل مميز وكانوا في قمة تركيزهم والفوز في البداية مهم جدا لنا، والمباراة ستكون أصعب".
وأكمل: "نمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز وهذا يجعلنا نستطيع تغيير طريقة اللعب كما نشاء".
قبل أن ينهي: "هذا الجيل خاض العديد من التحديات وهدفنا أن نشاهد منتخب تونس في الأدوار المتقدمة للبطولة".