 مدرب تونس: أزمتنا في أول مباراة دائما بأمم أفريقيا.. وهذا هدفنا
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 10:11 ص القاهرة
مدرب تونس: أزمتنا في أول مباراة دائما بأمم أفريقيا.. وهذا هدفنا

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 9:57 ص

عبر سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، عن الارتياح بعد الفوز في المباراة الأولى بكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب على أوغندا.

وقال الطرابلسي عبر بي إن سبورتس: "الأزمة دائما تكون في أول مباراة وأن نحقق أول فوز، خاصة أننا شاهدنا كل المنتخبات تعاني في المباريات الافتتاحية لأن معظم منتخبات إفريقيا تطورت بشكل كبير".

وأضاف: "دخلنا المباراة بتركيز شديد والأمور كان ستتعقد إذا لم نسجل مبكرا، واللاعبون أدوا بشكل مميز وكانوا في قمة تركيزهم والفوز في البداية مهم جدا لنا، والمباراة ستكون أصعب".

وأكمل: "نمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز وهذا يجعلنا نستطيع تغيير طريقة اللعب كما نشاء".

قبل أن ينهي: "هذا الجيل خاض العديد من التحديات وهدفنا أن نشاهد منتخب تونس في الأدوار المتقدمة للبطولة".


