سام مرسي يرد على اتهامات لصلاح بالسيطرة على المنتخب

رد سام مرسي، لاعب منتخب مصر السابق، على مقال نشره موقع «ذا أثليتك» بخصوص طريقة معاملة محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، في المنتخب الوطني.

ونشر موقع «ذا أثليتك» تقريرًا قال فيه إن محمد صلاح يملك سيطرة في منتخب مصر والجميع يتقبل ذلك الأمر وهو ما يفسر غضبه في ليفربول.

وكتب سام مرسي ردًا على التقرير: «كنت في العديد من المعسكرات مع صلاح على مر السنين وتحت قيادة مدربين مختلفين، ولم يحدث ذلك إطلاقا، مقال مخز».

وأوضح موقع «ذا أثليتك» في تقريره أن محمد صلاح يحصل على ما يريد مع منتخب مصر ويتحدث متى يشاء وأن العالم يدور حوله والجميع يتقبل ذلك.

ويستعد محمد صلاح مع المنتخب الوطني لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل، على ملعب أكادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

واستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة أمس الأول، الإثنين، بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، وسجل صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90+1.