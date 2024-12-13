القليوبية: زراعة 3 آلاف فدان من البطاطس ومستهدف 10 آلاف فدان هذا الموسم

بدأ مزارعو محافظة القليوبية في زراعة محصول البطاطس "العروة الصيفية"، الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة لاهالي المحافظة، حيث قام المزارعون بشراء تقاوي البطاطس من خلال الجمعيات الزراعية والتجار والشركات، وشرعوا في تقطيع المحصول إلى قطع حسب عدد أعين النبتة تمهيدًا لزراعته.

وفي هذا السياق، قال محمد الألفي، مزارع من قرية دجوى التابعة لمركز ومدينة بنها، إن زراعة البطاطس تشكل أهمية كبرى للمزارعين في القليوبية، حيث يعتمد الكثير منهم عليها لتحقيق عائد مادي خلال موسم الحصاد.

وأوضح أن الزراعة بدأت في أواخر شهر ديسمبر بعد تجهيز الأرض والتقاوي وحرق الأرض، مشيرًا إلى أن الأرض في محافظة القليوبية تعتبر من أجود الأراضي المناسبة لزراعة البطاطس.

وأضاف الألفي في تصريح لـ"الشروق" أنه يتم حجز تقاوي البطاطس من الجمعيات الزراعية أو شراؤها من التجار، مع ري الأرض قبل الزراعة بحوالي 10 أيام.

ولفت إلى أن عملية الزراعة تتم إما يدويا باستخدام الأيدي العاملة أو باستخدام آلة الزراعة "الستارة"، مشيرا إلى أنه يتم تقطيع البطاطس إلى أجزاء حسب حجم التقاوي، ويتم تعبئتها في "الأجولة" قبل الزراعة.

من جانبه، أكد المهندس محمود صبحي، مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، أن المساحة المنزرعة حتى الآن بلغت حوالي 3 آلاف فدان من محصول البطاطس، مشيرًا إلى أن المستهدف زراعته في المحافظة هذا الموسم هو حوالي 10 آلاف فدان.

كما أضاف وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، في تصريح لـ"الشروق"، أنه تم عقد عدة ندوات توعية وإرشادية للمزارعين حول كيفية الحفاظ على محصول البطاطس من الأضرار أثناء الزراعة، الري، ورش المبيدات.

وأكد أنه تم تنظيم اجتماعات مع كبار المزارعين بالمحافظة ومع عدد من الشركات المستوردة، مع بذل جهود أكبر للوصول إلى كبرى الشركات المستوردة لتقاوي البطاطس على مستوى الجمهورية.