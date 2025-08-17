4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس



استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية خيمة تؤوي نازحين بالقرب من أبراج طيبة غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقبل قليل، استشهد ثلاثة مواطنين من منتظري المساعدات، وأصيب آخرون، برصاص الاحتلال شمال رفح، ما يرفع الحصيلة منذ فجر اليوم إلى 21 شهيدا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق أهل قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 61897 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 155660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.