شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا بالمصانع العاملة في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.



- جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز عند 38 ألفا و900 جنيه للطن.

واستقر سعر حديد بشاي عند 38 ألفا و250 جنيها للطن.

واستقر سعر حديد المصريين عند 36 ألفا و900 جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي عند 36000 جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجيوشي عند 36000 جنيه للطن.

واستقر سعر حديد مصر ستيل عند 37000 جنيه للطن.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

ثبت سعر أسمنت النصر مسجلا نحو 3925 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 3950 جنيها للطن.

واستقر سعر أسمنت السويس ليسجل 4010 جنيهات للطن.

واستقر سعر أسمنت المخصوص ليسجل 4000 جنيه للطن.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 4000 جنيه للطن.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 4350 جنيها للطن.