وزير الخارجية: مصر تسعى لتطوير صناعة السيارات وتعزيز التحول الأخضر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتمام مصر بتعزيز صناعة السيارات في السوق المحلي، خاصة السيارات الكهربائية.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف، مثل "إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات"، و"تدشين المجلس الأعلى للسيارات"، و"إطلاق صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة"، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى لدعم المستثمرين في هذا المجال.

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع مينج شيانج جون، نائب رئيس شركة "جريت وول" الصينية لصناعة السيارات، على هامش زيارته الثنائية إلى الصين.

وأشار عبد العاطي إلى وجود زيادة ملحوظة في الطلب المحلي على السيارات الكهربائية، وذلك في ظل الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة نحو التحول الأخضر.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات تدعم تحقيق ميزة تنافسية لعناصر إنتاج السيارات الكهربائية، مستفيدة من قاعدة قوية للصناعات المغذية.

وحث عبد العاطي شركة "جريت وول" على الشراكة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر والصين لتعزيز الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية، والاستفادة من السوق المحلي والإقليمي الضخم الذي توفره مصر. وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل التسهيلات لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يحظى بأولوية كبرى لدى الجانب المصري.