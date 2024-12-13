ترامب يدعو الرئيس الصيني إلى حضور حفل تنصيبه الشهر المقبل

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج إلى حضور حفل تنصيبه الشهر المقبل، مما يعد خطوة دبلوماسية رغم تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على السلع الصينية.

وأكدت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، يوم الخميس أن ترامب دعا شي، لكنها قالت إنه "سيتم تحديد" ما إذا كان رئيس أكبر دولة منافسة اقتصاديا وعسكريا للولايات المتحدة سيحضر أم لا.

ويقول خبراء إن شي من المرجح أن يعتبر الدعوة محفوفة بالمخاطر لدرجة لا تسمح بقبولها، وأن بادرة ترامب قد لا يكون لها تأثير يُذكر على العلاقات متزايدة التنافس بين البلدين مع انتقال السلطة في البيت الأبيض.

وعند سؤاله في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الصينية يوم الخميس عن دعوة ترامب، رد المتحدث ماو نينج قائلا: "ليس لدي شيء أشاركه في الوقت الحالي".

وتعتبر خطوة ترامب بدعوة قائد لدولة معادية لحضور يوم التنصيب الأمريكي غير تقليدية، لكنها تتماشى مع معتقداته بأن السياسة الخارجية، مثل التفاوض التجاري، يجب أن تتم باستخدام "العصا والجزرة" لجعل خصوم الولايات المتحدة يتعاملون مع الإدارة وفقا لشروطها المفضلة.