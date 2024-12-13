نقابة المحامين بالمنيا تنعى وفاة محامٍ داخل مجمع المحاكم

أصدرت نقابة المحامين بالمنيا، بيانًا، نعت فيه وفاة المحامي الشاب أحمد حسونة، الذي وافته المنية أثناء أدائه واجبه المهني داخل مجمع محاكم مدينة المنيا.

وجاء في البيان: "يتقدم مجلس نقابة محامي المنيا نقيبًا وأعضاءً بخالص تعازيهم القلبية لوفاة الزميل أحمد حسونة المحامي بالمنيا".

كما تقدم المجلس بخالص العزاء لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقد شهد مجمع محاكم المنيا مساء أمس الخميس وفاة المحامي الشاب أثناء أداء عمله، مما أثار الدهشة والتعجب بين جموع المحامين والعاملين بالمجمع.

من جانبه، قال عمرو شادي، نقيب محامي بندر المنيا: "قال تعالى: [أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ]. حيث شهد مبنى مجمع المحاكم وفاة الشاب أحمد حسونة أثناء تواجده في المجمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون".