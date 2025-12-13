رصيد القمح بميناء دمياط يتجاوز 122 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 31 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة السفن خلال الفترة الماضية شهدت انتظاما في عمليات الدخول والخروج، في إطار استمرار العمل بالميناء بكفاءة وفق الجداول الملاحية المعتمدة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40991 طنا، شملت 3600 طن ملابس، و6568 طن يوريا، و13705 طن كلينكر، و4435 طن أسمنت معبأ، و12683 طن بضائع متنوعة.

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 46145 طنا، تضمنت 4570 طن حديد، و7200 طن، و20900 طن ذرة، و13475 طن قمح.

مخزون القمح وحركة الشاحنات

لفت البيان، إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 38772 طنا، بينما وصل رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص إلى 83984 طنا، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 2853 حركة.

رحلات الخط الملاحي

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط، غادرت السفينة "OLYMPOS SEAWAYS" التابعة للخط الملاحي "RORO" الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، تم تداول 5066 طنا من البضائع، شملت خضروات وفواكه وضفائر وإشارات سيارات وعدادات وأنابيب فايبر جلاس وأقمشة ومنسوجات وملابس، من بينها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفاكيا وإسبانيا وسلوفينيا وإستونيا وفرنسا وبولندا وأيرلندا.