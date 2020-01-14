عبد الله الميهي

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، إن الاجتماعات يحضرها 3 شخصيات من كل دولة بمشاركة رئيس البنك الدولي، مضيفا أن المناقشات حول مسائل فنية والجفاف وجدول زمني ورقابة دولية.

وأوضح، أن الموقف الإثيوبي يبدو متشددًا، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع سير المفاوضات، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مستمرة للغد، وأن حل أزمة سد النهضة سوف يأتي عن طريق أمر واحد وهو أن تضع أمريكا أو البنك الدولي اقتراحات وضمانات واضحة لحل الأزمة.

ويجتمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا واشنطن، بحضور وزير الخزانة ستيفن منوشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس؛ لتقييم نتائج مفاوضات سد النهضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد السباعي، إن الاجتماع سيشهد استعراض وتقييم نتائج اللقاءات الفنية الأربعة التي عقدتها الدول الثلاث حول سد النهضة، طبقًا للأجندة المتفق عليها في 6 نوفمبر الماضي.