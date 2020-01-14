لوف يرفض الحديث عن إمكانية مشاركة توماس مولر في أولمبياد طوكيو

تجنب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم الحديث عن إمكانية انضمام توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ، إلى المنتخب الأولمبي الألماني خلال أولمبياد طوكيو المقبلة.

وقال لوف اليوم الثلاثاء إن هذا الأمر يتعلق بستيفان كونتز المدير الفني للمنتخب الألماني تحت 21 عاما.

وأضاف لوف في حفل الرابطة الألمانية لكرة القدم لاستقبال العام الجديد في أوفنباخ :" أعطاني بعض الأسماء قبل أعياد الميلاد. بعضهم أو ربما العديد من منهم محل تساؤل".

وتقام منافسات كرة القدم في الأولمبياد للمنتخبات تحت 23 عاما ويمكن لأي فريق أن يختار ثلاثة لاعبين فوق السن.

ولن يشارك أي لاعب من المنتخب الألماني الأول، في الأولمبياد التي تقام خلال الفترة من 24 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبل، لاسيما وأن المنتخب الأول سيكون مشغولا بخوض منافسات بطولة أمم أوروبا التي تقام خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 12 يوليو.

وقال لوف :"في البداية يتعين على كونتز الانتظار لمعرفة أي من لاعبي المنتخب الأول لن ينضم إلينا لأننا بالتأكيد لا نريد أن يلعب في بطولتين، هذا بكل تأكيد".

ولعب مولر /30 عاما/ 100 مباراة دولية مع المنتخب الألماني الأول خلال الفترة من 2010 وحتى 2018 قبل أن يقول لوف قبل عشرة أشهر أنه لا يرغب في ضم اللاعب.

وقال مولر إنه لن يستبعد المشاركة في أولمبياد طوكيو- ربما بجانب زوجته لاعبة الفروسية، ليزا مولر- ولكنه أكد أن هذا الأمر لا يشغل تفكيره حاليا.