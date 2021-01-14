مصرع 3 عمال سقط بهم مصعد مصنع ملابس طبية من الطابق الرابع في الشرقية

لفظ 3 عمال، أنفاسهم الأخيرة، اليوم الخميس؛ إثر سقوط مصعد كهربائي بهم من الطابق الرابع بمصنع ملابس طبية بقرية الفدادنة، التابعة لمركز فاقوس بالشرقية.



كان مستشفى فاقوس المركزي، استقبل كلًا من: أحمد كمال عبدالعزيز، 50 سنة، وباسم الشبراوي، 40 سنة، وعلي عبدالعال، 51 سنة، جميعهم عمال مخزن بمصنع للملابس الطبية بقرية الفدادنة بفاقوس، جثث هامدة، فيما تبين أنه حال استقلالهم المصعد الكهربائي بالطابق الرابع بالمصنع انقطع الواير الذي يحمل المصعد وسقط وتسبب في وفاتهم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق.